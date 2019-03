"Volthati: è ora di cambiare!", gli studenti del "Mattei" giornalisti per un giorno in azienda

L’azienda Voltha Italia srl nasce nel 2012 avendo come ubicazione la zona industriale di San Salvo (Ch), all’interno di un capannone che comprende due realtà industriali. Il presidente e direttore amministrativo Nicola Aquilano ha sottolineato la volontà di far diventare la sua azienda una catena industriale, essendo essa in stretto contatto con la terza compagnia d’Italia nel settore elettrico, la HERAcomm.

Durante la prima giornata di alternanza scuola lavoro, il tecnico Massimo Lavacca ha illustrato a noi ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Vasto le mansioni principali dell’azienda, orientate verso tutto ciò che riguarda la motorizzazione e la diffusione di energia elettrica ad aziende e privati, in aggiunta alla prioritaria produzione di diverse tipologie di batterie, selezionate in base al loro amperaggio.

Ci ha parlato innanzitutto delle batterie di base, cioè quelle a piombo, per poi introdurci nel mondo delle innovative batterie a gel e batterie AGM. Queste ultime hanno una durata nettamente superiore e sono ideali per le cosiddette auto “start e stop”, a causa del loro elevato bisogno di tensione affinché possano fermarsi e ripartire autonomamente.

Per quanto riguarda le batterie per autovetture, ci ha spiegato che esse, a differenza di quelle riservate alle moto, che sono dormienti, prive di acido e direttamente pronte all’uso, hanno bisogno di essere controllate ogni tre giorni, dato che potrebbero scaricarsi. L’azienda si è oltretutto cimentata nella produzione di batterie a litio, vale a dire batterie elettriche per bici ed auto.

Per quanto riguarda la parte amministrativa, siamo stati accolti dalla responsabile di contabilità e finanza, Daniela Aquilano, all’interno del suo ufficio, dove si fanno, per prassi, preventivi d’ordine per poi aspettare l’arrivo del materiale affinché avvenga la consegna con l’emissione della relativa fattura. Per quanto riguarda quest’area aziendale, l’anno lavorativo termina intorno al 30 aprile. Al tempo stesso, l’azienda prevede un numero pari a sei ulteriori uffici destinati ai rispettivi consulenti energetici, ad un’addetta al call center e ad un’assistente esecutiva, ruolo svolto da Miriana Di Vincenzo, che si occupa specificatamente dell’area contrattuale dell’azienda, indirizzando gli agenti nel momento del loro arrivo e rispondendo alla clientela circa le problematiche energetiche.

Per quanto riguarda i progetti futuri, essi comprenderanno l’installazione di pannelli solari con rispettive batterie, dotate di autoconsumo quasi totale.

Questa esperienza ha trasmesso a noi ragazzi l’importanza della coesistenza di un team all’interno di una qualsivoglia azienda affinché essa possa crescere e, soprattutto, funzionare. L’accoglienza è stata tra le migliori possibili ed è per questo motivo che la nostra permanenza alla Voltha non può che ritenersi incisiva per la nostra formazione lavorativa futura.

Giuseppe Di Mario

Maria Antonietta Novelli

Cecilia Palese

Gianpaolo Pepe

Rosalia Scardapane