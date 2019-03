Centro fisioterapico Ippocrate: gambe gonfie, pesanti e doloranti?

I campanelli d’allarme di un problema circolatorio degli arti inferiori possono essere di lieve entità, come senso di pesantezza e calore alle gambe, con edema localizzato ai piedi e alle caviglie, fino ad arrivare a segnali più importanti come dolore o arrossamento. I sintomi si accentuano nel corso della giornata, quando si trascorre molto tempo in piedi, e nelle giornate calde.



Soffri di linfedemi, edemi o insufficienza venosa?

Al Centro “IPPOCRATE” di San Salvo pratichiamo il massaggio linfodrenante con metodo Vodder, una particolare tecnica che permette di ricreare l’equilibro idrico nei tessuti, migliorando la circolazione linfatica e il microcircolo.

Il linfodrenaggio Vodder è un massaggio esercitato con movimenti ritmici, lenti e armonici che servono a ricreare l’equilibro idrico nei tessuti, spingendo la linfa nelle stazioni linfatiche ed evitando così il ristagno di liquidi e di tossine nei tessuti.I massaggi linfodrenanti praticati al Centro Ippocrate vengono eseguiti con la tecnica Vodder, che in pochi sanno eseguire correttamente.Oltre a ristabilire il corretto equilibrio dei liquidi, il massaggio linfodrenante consente alle cellule di rinnovarsi e di vivere più a lungo, agevolando così la riparazione dei tessuti compromessi da ferite o processi irritativi e migliorandone anche l’aspetto estetico.Il linfodrenaggio è adatto a chi soffre di gambe e caviglie gonfie e ritenzione idrica. Inoltre è perfetto per le donne in gravidanza, per migliorare la circolazione linfatica ed il microcircolo.Il Linfodrenaggio Vodder rappresenta la terapia d’elezione nell’approccio fisioterapico di linfedemi primari e secondari, ma ci sono anche altre patologie in cui può essere inserito come terapia complementare a quella fisioterapica e/o farmacologica:

- Insufficienze venose

- Edemi a seguito di traumi articolari e muscolari

- Patologie reumatologiche

Quali sono i benefici?

Effetto anti stress: il massaggio linfodrenante agisce positivamente sul nervo vago, dando origine a molti effetti benefici: riduce la frequenza cardiaca, favorisce la digestione, incentiva il rilassamento muscolare, favorisce le funzioni di “recupero” come quella immunitaria.

Effetto analgesico (contro il dolore): con un’esecuzione esatta del linfodrenaggio, si eccitano cellule inibitrici che riducono la sensazione dolorosa.

Effetto drenante: la circolazione linfatica ha il compito di mantenere bassa la concentrazione di tossine nei nostri tessuti. Se questa funzione non viene svolta in maniera esaustiva si determina un eccessivo gonfiore. Per ridurre il gonfiore è quindi necessario ripristinare l’adeguato smaltimento delle tossine.

