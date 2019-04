La Tela di Penelope, più di una semplice merceria: è il posto giusto per la tua fantasia

In Via Ripalta, a San Salvo, è riaperta la "La Tela di Penelope" il posto giusto dove cercare ed acquistare il materiale utile per le creazioni artigianali e di Hobby Creativo.

All'interno della fornitissima merceria potrete trovare tessuti e stoffe, fili e filati delle migliori marche, intimo, tutto per il corredo e tanti prodotti di merceria creativa;

Si realizzano lavori su commissione, strettamente sartoriali di riparazione e di creazione artigianale/artistica di gadget e bomboniere per ogni tipo di evento.

"La Tela di Penelope" è stata rilevata da Mara Della Porta, la quale si avvarà del supporto di Nicole Brandone della FashionAcademyPianeta formazione di Pescara; questa sinergia professionale è voluta per soddisfare al meglio le necessità della clientela più esigente.

Auguri a Mara per questa sua nuova attività e buon lavoro a tutte le creative che potranno usufruire dei servizi e dei prodotti de "La Tela di Penelope"