Benvenuti al Ristorante Parco Paradiso

A pochi minuti dal centro urbano, immerso nella natura , all'interno di un parco naturale privato, con vista mare, c'è una struttura recettiva dove poter gustare le specialità dello Chef Luca Caracciolo.

Parco Paradiso può soddisfare qualsiasi esigenza per i Vostri eventi, compleanni, meeting, pranzi e cene di lavoro, in famiglia e tra amici.

Il Ristorante Parco Paradiso ha un ampio parcheggio privato e non presenta barriere architettoniche.

Per le feste private è disponibile una sala con accesso indipendente.

Per gli amanti delle grigliate all'aperto possibilità di prenotare l'area barbecue nell'ampia ed attrezzata zona pic-nic , dove trascorrere giornate tra la natura in comitiva o in famiglia grigliando in compagnia.

Lo Staff del Parco Paradiso Vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena ( chiusura martedì) e dal lunedi' al vederdi propongono pranzi di lavoro a partire da 20 euro menù di carne e 25 euro menù di pesce, acqua e caffe offerti dallo Chef Luca Caracciolo.