Ri.ci. arredi e design per la tua casa, domani l'inaugurazione

Inaugura domani, sabato 13 aprile, alle ore 19,00, la Ri.ci. Arredamenti. Una nuova sede a San Salvo in via Grasceta, 31 per l’esperto Rino Cimini che da tanti anni si occupa di disegnare e progettare arredi e interni in stile moderno e contemporaneo. Progettazione 3D, materiali di pregio, collaborazioni con aziende del calibro di Croma arricchiscono l’offerta della Ri.ci che si pone come un negozio capace di innovare nel settore degli arredi. Presto nel nuovo store di via Grasceta arriveranno dei visori di virtual reality capaci di riprodurre virtualmente un ambiente e creare una esperienza immersiva.