RAFshop dal 1974 ricambi, accessori e ferramenta

La Storica Azienda fondata dal 1974 da Severino Torricella e oggi condotta anche con l’ausilio del figlio Nicola. Da RAFshop, in via Montegrappa, come da sempre potrai trovare tutti gli accessori di cui hai bisogno per la Tua auto,la Tua moto, il Tuo mezzo da lavoro e per le bici ; troverai tutto l’occorrente per la cura delle auto, barche, gommoni e ogni mezzo di trasporto. RAFshop è una fornita ferramenta,offre il servizio duplicazione chiavi di qualsiasi genere ; disponibilità di utensili minuterie e attrezzature del marchio Valex di cui RAFshop è rivenditore autorizzato . Sistematicamente potrete approfittare dei prodotti in offerta segnalati sul volantino divulgato.