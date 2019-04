Il 25 Aprile è Festa al Parimà!

La Caffetteria Parimà ogni giorno Vi aspetta, come da ormai quasi da 8 anni, tutte le mattine per la Vostra colazione prima del lavoro o in tutta calma tra amici; sempre pronti con gli aperitivi delle ore 12 e delle ore serali i Cocktail, vini, birre e prosecchi accompagnati da stuzzichini gourmet.

Nella giornata del 25 Aprile dalla mattina DjSet con Daniel Prince e sarà disponibile in vendita la porchetta dei F.lli D' Addario.