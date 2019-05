La Playa del Sol inaugura l'estate con due novità: baby acqua park e pizzeria

Novità inaspettate quelle offerte dallo stabilimento balneare “PLAYA DEL SOL” per l'estate 2019; un’estate che tarda ad arrivare ma che regalerà assaggi di divertimento e bontà per grandi e piccini.

Le novità sono due. Un’atmosfera di allegria nel baby acqua park dedicato interamente ai più piccoli che, tra scivoli, spruzzi d’acqua e secchiate rinfrescanti potranno divertirsi in totale sicurezza... ma non solo... la Playa del Sol presenta anche deliziose pizze realizzate con impasti diversi per accontentare tutti i palati!

La bellezza dell’estate è attesa.

Mauro De Filippis, titolare dello stabilimento:

“Forza e passione hanno reso unico il nostro progetto, pensato esclusivamente per regalare momenti di relax ai genitori e di divertimento per i bambini. Come sempre siamo pronti ad accogliervi con entusiasmo e a vostra completa disposizione anche per eventi e feste di compleanno”

L'appuntamento per l'inaugurazione è fissato

Domenica 2 giugno alle ore 16 presso lo stabilimento Playa del Sol sul Lungomare Cristoforo Colombo a San Salvo Marina.