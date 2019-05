FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Chelt Therapy: una rivoluzione nella fisioterapia.

A cura della Dott.ssa in fisioterapia DEL VILLANO GIULIANA

LASERTERAPIA POLIMODALE “CHELT” THERAPY

(Cryo High Energy Laser Therapy)

I fenomeni di propagazione di un fascio laser nei tessuti sono principalmente tre: diffusione, assorbimento e scattering. La diffusione avviene in modo non omogeneo poiché il corpo umano è costituito da più componenti che hanno proprietà ottiche diverse. "Il laser CHELT riesce a diffondere molta energia in strati di tessuto molto profondi, attivando biologicamente tutta la zona da trattare, in alcuni casi anche molto estesa". Contemporaneamente alla diffusione all’interno dei tessuti, complice l’effetto miorilassante che il laser innesca, si verifica nella zona del trattamento una considerevole vasodilatazione, ciò comporta un grosso afflusso di sangue ricco di emoglobina che, cromoforo della radiazione laser, assorbe una parte dell’energia erogata dal laser, a discapito del fenomeno della diffusione. Raffreddando la zona con un flusso di aria costante a -30C° si ottengono dei risultati considerevoli. L’aria fredda avendo una azione vasocostrittrice, impedisce l’assorbimento dell’energia laser da parte di altri tessuti, bloccando lo stravaso ematico evita gli ematomi e consente una precoce laserterapia.

Chelt Therapy rappresenta l’evoluzione della Fisioterapia elettromedicale e consiste nell’ integrazione della Crioterapia a secco e della Laserterapia ad Alta Potenza generando simultaneamente 6 effetti quali:

• antalgico

• antiedemigeno

• antinfiammatorio

• fotochimico-biostimolante

• fotomeccanico

• fototermico

Per avere quesi effetti è necessario che la radiazione laser venga trasmessa correttamente ai tessuti lesionati.La Chelt Therapy consta in più fasi e prevede l’alternarsi di laserterapia e crioterapia proprio per i motivi sopra citati.

La Chelt THERAPY è indicata in tutte la patologie traumatiche acute e nelle patologie tendinee e inserzionali.

Vediamo alcune delle possibili indicazioni della CheltTherapy

• lesioni e strappi muscolari

• lesioni tendinee della spalla

• Tendinopatie in genere, tendiniti,tendinosi e entesiti

• Sciatalgie

• Contratture

• Fascite plantare

• Calcificazioni

• Spina calcaneare

• Epicondilite

• Pubalgia

• Lesioni meniscali

• Ernie Discali

• Distorsioni

Le due terapie possono essere utilizzate anche separatamene, ma è nella sinergia che CHELT Therapyrealizza la sua vera potenza. Grazie all’azione antalgica ed antiedemigena del getto d’aria fredda, il fascio laser ha maggiore profondità d’azione. Generalmente le sedute sono giornaliere o tri-settimanali e per un massimo di 10 applicazioni nei casi più gravi. I risultatisono visibili sin dalla prima applicazione e si nota subito un sollievo dal dolore.

Il Centro Fisioterapico "IPPOCRATE" è tra i pochi centri di fisioterapia in Italia che può vantare, ben dal 2012, la tecnologia d’avanguardia Chelt Therapyutilizzata dalle grandi squadre di calcio.

Il centro "IPPOCRATE" è una struttura per la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, sita in San Salvo alla Via Pio IX.

