Un'estate al Campus Sportivo Sport Village e il divertimento è assicurato!

Dal 10 giugno al 31 agosto presso il Poseidon Beach Village Lo Sport Village San Salvo, anche quest'anno, offre una grande opportunità di crescita e divertimento, sempre all'insegna dello sport, il "Campus Sportivo Sport Village".

Il campus è rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni e si svolgerà presso il Poseidon Beach Village di San Salvo marina, a partire dal 10 giugno fino al 31 agosto. Non è una semplice colonia, ma grazie alla professionalità del suo personale, una possibilità per trascorrere l'estate imparando o migliorandosi nello sport.

Il campus infatti, offre la possibilità di godere della bellezza delle nostre spiagge, ma anche di numerose altre attività, come il calcio, la pallavolo, il tennis e tanti, divertenti giochi di gruppo in un ambiente, come quello del Poseidon Beach Village, che offre tutti i comfort e la sicurezza necessari.

Finita la scuola quindi non sapete cosa fare? Venite al Campus Sportivo organizzato con l'eccezionale staff dello Sport Village San Salvo ed il divertimento sarà assicurato!