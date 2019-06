“Tratti somatici” compie vent’anni, la storia di Angelo Di Francesco

8.06.1999 • 8.06.2019

Oggi sono trascorsi vent’anni dall’inizio di questa avventura!

Sembra incredibile, all’idea di questo traguardo mi sento emozionato, grato e ripagato di tutto l’impegno, l’amore e la dedizione che ho messo in questo percorso lavorativo, ma soprattutto di vita..

Ricordo che ero poco più che adolescente quando, nel locale difronte il mio attuale negozio, con solo tre postazioni e 2 lavaggi, iniziavo finalmente a mettere in pratica tutto ciò che avevo imparato.. certo, in testa mi alletta l’idea di fare i bagagli e partire, seguire i miei colleghi d’accademia a Milano, dove le prospettive di lavoro sembravano esser di gran lunga migliori!

Mi trovavo difronte ad un bivio, poi è come se il destino mi avesse indicato quale strada prendere: si presentó l’occasione di una nuova attività proprio vicino casa dei miei genitori. Così, insieme con loro e con mia sorella, che mi hanno dato un preziosissimo sostegno (morale ed economico) prendeva forma il mio sogno!

A sei anni di distanza da quel giorno ho trasferito l’attività nell’attuale negozio, ampliando le postazioni, il personale e i servizi offerti.

Nello stesso anno ho spostato mia moglie, acquistato e arredato casa, migliorato la mia attività, in continua e costante trasformazione!

Tante cose da gestire, capire, imparare, incastrare tra loro.. avevo timore di non farcela, ma oggi, guardando indietro, direi a me stesso di stare tranquillo e di non aver paura di rischiare, perché il duro lavoro, la costanza e quel pizzico di sana follia ripagano chi come me crede in se e nel suo sogno!

GRAZIE a tutti i collaboratori che mi hanno affiancato negli anni, ai miei genitori, alla mia bellissima famiglia e soprattutto a tutti voi che mi date fiducia ogni girono!