San Salvo, da "Vogue" il meglio dell'abbigliamento Made in Italy FOTO

Un negozio con brand Made in Italy, questa una delle caratteristiche di "Vogue Sartorie Italiane" di Anastasia Gizzarelli. Tensione In e Kaos sono solo alcuni dei marchi che è possibile trovare nel negozio in via Istonia, sotto i portici, a San Salvo. Le collezioni costantemente aggiornate rispetto agli ultimi trend del momento hanno una ricercata cura di stile con tocchi artigianali, per una donna giovane, femminile ed elegante.

All'interno del locale è sempre allestito uno stand con capi in saldo. Inoltre, ogni 10 giorni, il negozio viene rinnovato con l'arrivo di nuova merce.

