Drank, un 'doppio ambiente' per le tue sere d'estate nel centro storico di San Salvo

All'interno dell'area archeologica del Quadrilatero, affianco alla chiesa di San Giuseppe, Drank è uno dei locali più attrattivi del centro storico di San Salvo.

Diviso tra uno spazio all'aperto e una sala interna, Drank continua ad attrarre un colorato miscuglio di clientela, dai ragazzi agli affezionati più adulti. Per questa estate è possibile godere di un "doppio ambiente", con il 1° piano dotato di aria condizionata oltre all'immancabile e sempre più confortevole spazio esterno "outside" dove è possibile degustare, in una calda sera d'estate, le nuove tendenze in fatto di vini, selezionati dalle cantine di più regioni d'Italia e dall'estero.

Innovative anche le proposte di food. "Autentico" il nome dell'arrosticino! U nico ed inimitabile, da carni fresche e selezionate, esclusivamente di filetto, tagliati a mano, irregolari, di circa 30 grammi,per assaporare il gusto della tradizione con il metodo di cottura dell'innovazione. Inoltre presente un nuovo menù estivo che si arricchisce di fresche novità come "Tofì" il nuovo panino al tofu, svariati tipi di "freselle" di "D'Agotino Gatronomia" ed una nuova ricetta per quanto riguarda il Burger.

Il locale rimane però anche un ottimo luogo dove soddisfare i desideri di chi dopocena vuole godersi un buon bicchiere di digestivo tipico abruzzese e un buon dessert.

Drank si trova in Strada della Chiesa 15 su Piazza San Vitale, a San Salvo (66050).