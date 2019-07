Un anno di bellezza e benessere al centro estetico Lina Tinari nel cuore di San Salvo

Ricostruzione e copertura in gel, acrilico o acrigel, smalto semipermanente, trattamenti e pulizia del viso, extension ciglia, massaggi drenanti, decontratturanti o relax. Il centro estetico Lina Tinari, situato nel centro storico di San Salvo, domani 9 luglio compie un anno di attività continuando a mettere al servizio della clientela una vasta gamma di servizi.

Per mani e piedi il centro è specializzato nella ricostruzione delle unghie offrendo oltre 200 nuances di colori diversi tra cui scegliere, per personalizzare ogni richiesta. Per il corpo il centro effettua trattamenti, massaggi e ceretta.

A partire da settembre ci saranno importanti novità per quanto riguarda il make up: saranno attivati pacchetti personalizzati per le future spose. Il centro è inoltre rivenditore ufficiale dei prodotti Paola P, già presenti in negozio.

"Ringrazio di cuore tutte le mie clienti per la fiducia che mi hanno dato in questo primo anno", afferma Lina Tinari, "E un ringraziamento speciale va alla mia famiglkia e ai miei nonni".

Il centro si trova in via Roma, 63. E' aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Il giovedì dalle ore 13 alle 21 e il venerdì e sabato orario continuato dalle 9 alle 19. Il giorno di chiusura è il lunedì.

Telefono: 350.0351625

"Garantiamo professionalità, disponibilità, continuo aggiornamento e assoluto igiene dell'ambiente e di tutte le attrezzature"