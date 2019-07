Materassi Talia: dormire bene per vivere meglio

I NOSTRI SERVIZI

Consegna del nuovo e ritiro del vecchio gratis

prodotti su misura

finanziamenti in sede

Bonus arredi e ristrutturazioni

IVA agevolata al 4%

LE CERTIFICAZIONI

Ergocert ( i prodotti sono ergonomici testati da un ente esterno)

Oeko-tex (zero sostanze nocive)

Garanzia di igiene ( il prodotto viene lavorato in ambienti asettici)

I NOSTRI PRODOTTI

Memory - Lattice - Molle indipendenti - Ortopedici - Ignifugi per hotel (DETRAZIONI FISCALI SUI PRODOTTI CON PRESIDIO MEDICO)

Poniamo da sempre la massima attenzione nel selezionare i nostri prodotti per garantire un riposo ottimale.Vi garantiamo un fresco riposo con i nostri prodotti veramente traspiranti e capaci di disperdere il calore all'istante

Per noi è fondamentale offrire un'esperienza di Confort unica, che permetta al corpo umano di rilassarsi e distendersi.

Sappiamo bene quanto sia importante un buon riposo per il benessere psicofisico dell'intero organismo ed è per questo che i nostri prodotti sono in continua EVOLUZIONE

Ci ispiriamo al dinamismo del corpo umano per creare materassi che sappiano rispondere alle diverse sollecitazioni offrendo la giusta risposta senza creare punti di pressione.

Oltre alla qualità garantita dei nostri prodotti certificati potete approfittare fino al 31 agosto dei nostri unici SALDI ESTIVI con sconti fino al 50% sui prodotti in esposizione.

L' ergonomia e la traspirabilità sono il principio base che ci guida nella realizzazione dei prodotti, per garantire una sensazione di totale armonia e di completo relax.

Scegliete Materassi Talia per dormire bene e vivere meglio.