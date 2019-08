Trascorri Ferragosto in “Paradiso”: al Ristorante Parco Paradiso!

A pochi minuti dal centro urbano, immerso nella natura , all'interno di un parco naturale privato con fattoria didattica , con vista mare , c'è una struttura recettiva con ampia sala climatizzata dove poter gustare le specialità dello Chef Luca Caracciolo. Lo staff del Parco Ristorante Paradiso, per la giornata di ferragosto, Vi propone “ Ferragosto dallo Chef” con un menu di carne ( 35€) o a base di pesce (45€) compreso acqua, tre tipologie di vino e caffè.

Il Ristorante Parco Paradiso ha un ampio parcheggio privato e non presenta barriere architettoniche. È il luogo ideale per trascorrere in famiglia, o con gli amici , piacevolmente una giornata nella natura assaporando le ricette gourmet dello Chef Luca Caracciolo .