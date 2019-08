Barman: è boom di richieste da parte de gestori

È vera e propria emergenza nel Vastese, mancano figure professionali adeguate alla numerosissima richiesta da parte dei gestori di tutti i locali e strutture ricettive ( Bar, Stabilimenti, Ristoranti, Hotel, B&B, Discoteche, Villaggi turistici, ecc ).

Dopo essersi ritrovato in mezzo ad una continua mediazione tra aziende e personale ricercato, Danilo Daniele, insieme a Paolo Fabiano ha riaperto le porte alle iscrizioni per nuovi Corsi da Barman. L'accordo con il presidente della Confesercenti Vastese, Simone Lembo, ha dato via libera al progetto Enjoy Abruzzo Academy che bloccherà a 10 iscritti il numero dei partecipanti per garantire la qualità dell'apprendimento nel corso.

Inoltre, aggiunge il giovane Project Manager Danilo Daniele, gli iscritti avranno la continua opportunità di essere presentati ed entrare direttamente in contatto con il mondo del lavoro sul nostro territorio e non.

Inizio lezioni Lunedì 16 Settembre 2019

Presso Confesercenti Vastese

Il corso avrà una durata di 40 ore suddivise in 10 lezioni da 4 ore tenute dalle ore

17.30 alle ore 21.30 a giorni alterni

( lun - mer - ven )

L'esame finale, con rilascio di attestati, sarà tenuto nella 3° Settimana finale, Sabato 5 Ottobre 2019