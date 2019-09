Finita l’ Estate Christian riapre l’ Odeon, la pizzeria in centro a San Salvo

In via Roma, a San Salvo, riapre la Pizzeria Odeon. Il proprietario, Cristian Tomeo, dopo aver concluso la stagione estiva nelle sua attività di San Salvo Marina riaccende il forno a Legna della Pizzeria Odeon nel centro storico della città. Pizzeria Odeon Vi aspetta per accogliervi nella saletta da 30 posti o per la pizza al pezzo e al piatto da asporto.

Pizzeria Odeon - Pizza da asporto, al piatto e al taglio - Via Roma, San Salvo (CH ) - tel. 347 648 0248

https://www.facebook.com/Pizzeria-Odeon-San-Salvo-968249970035915/