Energy Life festeggia 30 anni di attività

Energy Life compie trent’anni. Un traguardo importante, che merita di essere festeggiato, ma non come punto di arrivo, bensìcome una tappa significativa in un costante percorso di crescita e miglioramento. Una realtà che, anno dopo anno, consolida la sua presenza nel territorio, introducendo sempre nuove attività e attrezzature all’avanguardia.

Energy Life nasce dal bisogno di benessere e dalla passione del suo fondatore, Mirio Galizia. “Entrai in palestra perché ero in sovrappeso e mi dissi: questo sarà il lavoro che farò da grande”, sono le parole di Galizia quando ricorda il primo approccio con l’allenamento. Da una necessità è iniziato un cammino di scoperta, consapevolezza e crescita, prima di tutto personale e poi collettivo. Quello che inizialmente era un bisogno si è trasformatoin vera passione e, da quella, è nato un lavoro. La costanza, l’impegno e il sacrificio investiti negli allenamenti in palestra sono diventati uno stile di vita, punti di forza che hanno resoEnergy Life ciò che è ora.

Prima la sede di San Salvo, poi quella di Vasto. Una squadra unita di istruttori professionisti che si aggiornano costantemente: per tutti alla base c’è una grande passione per il fitness, ma la formazione è fondamentale. Come spiega Mirio Galizia: la mentalità è cambiata rispetto a 30 anni fa, la scienza evolve, così come la tecnologia fa enormi passi avanti e i macchinari sono sempre più performanti. Mettere a disposizione dei nostri clienti un personale qualificato e aggiornato è per noi una priorità. Questa voglia di migliorarsi si traduce non solo in un percorso di formazione non stop, ma anche nella volontà di introdurre nel mondo Energy Life le ultime novità nel settore fitness, restando però sempre coerenti con la propria visione. Un esempio sono le due discipline aggiunte proprio quest’anno: TRX e Teambeats, i cui corsi sono in partenza.

La forza di una realtà come Energy Life però nasce anche dai suoi iscritti, molti dei quali ormai parte di questa grande famiglia da anni: è a loro che va il ringraziamento del fondatore e di tutto lo staff. Condividono sessioni di allenamento e momenti di crescita, come la partecipazione a grandi eventi del fitness, ma anche di divertimento, come le feste organizzate dalla palestra.

Spente le trenta candeline, Energy Life è già pronta per un'altra stagione di allenamenti, crescita e traguardi ambiziosi da raggiungere.

https://youtu.be/tQiH2zTAbjU