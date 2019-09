Sommelier Ais: al via il nuovo corso di 1° livello

Vuoi conoscere tutti i segreti del vino? Al via il nuovo corso di primo livello per la qualificazione professionale per aspiranti sommelier organizzata dall'Ais (Associazione Italiana Sommelier). L'intero programma di studio prevede le frequentazioni e il superamento di tre specifici livelli, al termine dei quali verrà rilasciato l'attestato Professionale di Sommelier. Il corso si articola in 15 lezioni, fra cui la visita in cantina e la verifica finale con l’approfondimento sulla degustazione. Durante le lezioni vengono illustrate le principali funzioni e mansioni del sommelier e fornite le nozioni base di viticoltura, enologia, birre e distillati.

Il primo appuntamento è lunedì 7 ottobre dalle ore 20.00 presso il Gabrì Park Hotel di San Salvo. Iscrizioni aperte.

Per info e prenotazioni contattare la delegata Ais Vasto-Val di Sangro, Angela Di Lello: 391.3803033 oppure la segreteria Ais Abruzzo: 0854503074