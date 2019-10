Mare Verticale:continua la stagione dell'arrampicata

Le vacanze sono terminate e dobbiamo tornare alla quotidianità ma le temperature ancora gradevoli invogliano a stare ancora all’aria aperta ed in compagnia.

L’arrampicata è quello che fa per te! L’associazione Mare Verticale Asd offre corsi per tutte le età e per tutti i livelli, all’interno della cornice di Accademia Dinamika.

Inoltre periodicamente si organizzano uscite associative per arrampicare in ambiente esterno in uno dei tanti magnifici posti di cui l’Italia è piena, in compagnia ed in tutta sicurezza.

Le lezioni sono organizzati per fasce d’età: 4-6 anni, 7-11 anni, 12-16 anni, 17-20 anni e gli Adulti

Si svolgono principalmente nel pomeriggio e di sera ma è possibile organizzare lezioni private, anche di mattina.

All’interno della palestra sono presenti una zona boulder (con i tappeti) ed una zona lead (con la corda) per apprendere tutte le tecniche di movimento in parete, da quelle base a quelle più avanzate.

E se si lavora molto sull’equilibrio e e sulla progressione, altrettanta importanza viene data allo sviluppo della concentrazione, dell’ingegno e della consapevolezza di se stessi. Progredire in parete diviene un arricchimento della persona.

Se sei un tipo sportivo, ti piace stare in forma, stare all’aria aperta e non ha i paura di sfidare le tue paure, vieni a fare una prova, siamo sicuri che non rimarrai deluso.

Per info

Alex 380 3212310

Daniele 328 1617930

www.mareverticale.org

mareverticaleasd(FB)