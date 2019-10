Yoga in volo:la disciplina che libera le emozioni

Rossana Campli è una carismatica insegnante di yoga in volo.

Questa disciplina è elegante e funzionale per corpo, mente ed anima.

Alcune sue alunne hanno spiegato cos'è per loro yoga in volo.

Dopo pochissimo tempo ho capito che non potevo più farne a meno, le lezioni sono rilassanti, divertenti e faticose al punto giusto.

Ho imparato tante cose interessanti sul mio corpo, ora respiro e non sospiro. Daniela

Ho 53 anni e pratico lo yoga in volo da 3 anni. Ho imparato a superare i miei limiti, a respirare, a radicarmi, a volermi bene ed apprezzare i miei progressi fisici e cosa fondamentale ho riacquistato la mia serenità interiore. Tiziana

Yoga in volo ti permette di superare i tuoi limiti e quando sei sospesa tra cielo e terra ed oscilli il bambino che è in noi torna a sorridere.

Yoga in volo è la libertà di volare e quando vai a testa in giù puoi vedere il mondo da un'altra prospettiva. Namaste. Viviana

Esercitando questa disciplina ho ritrovato il benessere nel mio corpo e nella mia anima.

È uno sport alla portata di tutti, lo esercito anch'io che sono tanto paurosa. Francesca

Lo yoga mi ha insegnato a gestire gli attacchi di panico, le emozioni, il respiro.

È un momento di condivisione (di energia) ma nello stesso tempo è un momento solo mio di concentrazione, è il mio piccolo angolo di benessere e pace interiore. Alessia

Il tempo che dedico a questa disciplina non ha età, durata o presunzione dell'apparire.

Si entra, ci si spoglia di ogni cosa, si vola non sapendo di saperlo fare, ci si guarda dentro non sapendo di cosa si è fatti, si esplora il nostro corpo conoscendo il respiro, aria fresca che entra, rigenera, che aiuta a combattere i nostri limiti, si esce con la consapevolezza che dedicare un pò del nostro tempo solo a noi ci aiuta a vivere meglio anche con gli altri perché la delicatezza, i sorrisi, gli odori rimangono in noi come un prezioso tesoro. Nadia

Sedi e orari

Montenero Palestra Yume Fit mercoledì h18.30

Vasto Palestra Nuovo Centro Benessere sabato h9.30

San Salvo Centro Yoga in volo "Indrani" martedì h18.00 e h20.00 venerdì h14.30 e h18.00

Termoli Palestra Malibù mercoledì h20.30

Info: Rossana 327.4537262