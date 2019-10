Fisioterapia e benessere Centro Fisioterapico “IPPOCRATE”

Il Centro Fisioterapico “IPPOCRATE” è orientato alla prevenzione ed alla cura della persona nella sua totalità. Lo scopo della tecnica di lavoro sul corpo è quello di renderlo più leggero, più giovane, più agile e di portare dei cambiamenti nei nostri atteggiamenti abituali scorretti, facendoci pervenire alla consapevolezza che le tensioni con cui siamo abituati a convivere non saranno più le nostre compagne di vita. Noi siamo padroni del nostro corpo, non dobbiamo permettere che le tensioni muscolari diventino uno stato permanente, causando così veri e propri blocchi articolari ed alterazioni delle nostre strutture ossee con conseguenze patologiche come artrosi, tendiniti, borsiti ecc.

Prima di arrivare a tutto questo impariamo ad ascoltare la richiesta di aiuto del nostro corpo.

Preveniamo l’instaurarsi delle delle patologie osteoarticolari e muscolari con sedute di riallineamento articolare e sedute di linfodrenaggio.

“Dove il respiro fluisce ed i liquidi si muovono liberamente non c’è l’insorgere di tossine e depositi che rendono il corpo rigido” (Joseph Heller).

