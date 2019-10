Sorelle Pedibus: un nuovo concept store per l'abbigliamento femminile

Le sorelle Maria ed Alessandra Tascone rilevano l’attività di calzature Pedibus nel 2003, una attività svolta con successo fino al 2013, momento in cui le

sorelle decidono di svoltare per la necessità di nuovi stimoli e per assecondare la loro innata creatività e raggiungere il loro sogno di sempre da quando erano bambine, quello di aprire un negozio di abbigliamento.



Da qui il nome Sorelle Pedibus per garantire la continuità con il passato e non disorientare la clientela affezionata.

Nel 2016 entra in società anche la terza sorella, Valentina Tascone, dopo aver fatto esperienza per dieci anni nel settore abbigliamento al Nord Italia. Il suo grosso contributo non ha fatto altro che rafforzare il loro grande desiderio di creare qualcosa di bello per San Salvo e da qui l’idea di aprire un concept store per soddisfare e coccolare tutte le esigenze di una donna, ricreando un ambiente familiare.

Con un negozio rinnovato e ancora più bello Maria, Alessandra e Valentina vi aspettano domenica 20 ottobre alle ore 18:30 in via Istonia 47/A per brindare insieme alla nuova apertura!