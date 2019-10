HERAcomm Luce & Gas, apre a San Salvo centro servizi clienti

Nel centro di San Salvo, in via Roma, apre lo Sportello Clienti HERAcomm per i servizi Luce e Gas. HERAcomm leader di mercato in Italia, su tutto il territorio nazionale,la multi utility ha oltre i 4,5 milioni di clienti.

Per Abruzzo e Molise è concessionaria la Voltha, azienda Sansalvese, riferimento ampiamente riconosciutonel settore batterie con prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati per qualsiasi tipo di mezzo.Il patron ed amministratore, Nicola Aquilano, sintetizza brevemente le ragioni che hanno portato alla apertura del centro clienti: << L' esigenza è quella di poter dare al cliente un punto che sia di riferimento, un posto fisico, un contatto umano; insieme al cliente potremo realmente realizzare un risparmio energetico tradotto in un risparmio economico e sostenibile per l'ambiente.Questo punto servizio clienti HERAcomm è un nuovo punto di partenza, mi auguro di aprire altri punti in tutto il nostro territorio di competenza,in più città tra Abruzzo e Molise. Vi aspettiamo per rispondere alle Vostre domande e le Vostre esigenze>>.