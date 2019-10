Scuola nuoto Sport Village San Salvo: “Scopri la forza che c’è in te!”

Dal 2 novembre avranno inizio allo Sport Village di San Salvo i nuovi corsi di scuola nuoto per adulti e bambini, nella rinnovata struttura della piscina comunale Tano Croce.

Un impianto all’altezza delle aspettative della sua clientela, in una vasca con luci led che creano un cromatismo, che fa vivere un’esperienza acquatica senza precedenti. Lo Sport Village nell’arco di 20 anni, ha formato oltre 20.000 giovani, grazie a professionisti appassionati della loro disciplina, convinti della grande opportunità di formazione psicofisica che il nuoto offre.

Inoltre, dal 1 novembre avrà inizio allo Sport Village il “Black November”, un mese di imperdibili offerte:

-Gli annuali brevi:

Scuola nuoto fino al 31 maggio 2020 oppure fino al 30 giugno 2020; Acquagym fino al 30 giugno 2020;

Sala attrezzi fino al 30 giugno 2020;

Sala corsi fino al 30 giugno 2020;

Centro benessere fino al 30 giugno 2020;

Abbonamenti Gold/Platinum/Diamond fino al 30 giugno 2020. -Un mensile omaggio per un’altra persona:

-Porta un amico:

Se fai un annuale, in regalo un mese per lui e uno per te. -Se acquisti una seconda attività:

-Inverno al centro benessere:

-Plicometria gratuita.

Per chi fa un annuale, oppure un annuale breve con scadenza 30 giugno 2020, che non sia un cliente già

attivo, deve essere un regalo a chi non sta frequentando lo Sport Village.

La paghi solo il 35% se invece opti per acquistare tre attività, la prima la paghi per intero, la seconda il 50%,

la terza è omaggio.

Valido solo per gli iscritti, pagando solo il costo di 4 ingressi ammontante a €60, puoi frequentare per 4

mesi anche tutti i giorni!

Approfittate di questa grande opportunità, venite a provare gratuitamente le nostre attività e a scoprire le

promo del “Black November, saremo aperti anche il 1 novembre dalle 9.30 alle 11.30!