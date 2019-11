Euroansa anche a San Salvo con il team di Frascati

L’agenzia Euroansa di San Salvo (CH) è lieta di invitarvi all’inaugurazione dell’attività il giorno 8 novembre alle ore 18:00 in via San Rocco n°38.

Euroansa Spa è una società di mediazione creditizia presente a livello nazionale con circa 500 consulenti del credito e più di 200 agenzie.

E’ l’unica società di mediazione del credito certificata sia per la consulenza (ISO22222:2005) che per l’educazione finanziaria (UNI 11402:2011).

Presso l’agenzia di San Salvo troverete i seguenti consulenti del credito che da diversi anni operano sul territorio delle province di Chieti, Pescara, Campobasso, L’Aquila e Teramo: Frascati Rosa, Frascati Saverio, Pacchioli Francesca Romana, Vadini Marco e Coviello Gennaro.

Questi collaboratori hanno una comprovata esperienza nel settore, infatti sono tantissimi i clienti che sono riusciti a realizzare il sogno di acquistare una casa con un mutuo fino al 100%, a risollevarsi da situazioni di indebitamento con il mutuo consolidamento, ad abbassare il tasso di interesse del mutuo e a diminuire la durata attraverso la surroga, ad ottenere un mutuo costruzione, ristrutturazione e liquidità.

Inoltre sono stati soddisfatti clienti (dipendenti pubblici, statali e privati, Pensionati fino ad 85 anni di età a scadenza) che attraverso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione sono riusciti ad ottenere dei finanziamenti per liquidità personale. Con questo prodotto i consulenti del credito sono riusciti a finanziare anche soggetti con problemi finanziari in corso.

A fronte di questi risultati Euroansa Spa ha deciso di aprire una filiale a San Salvo, costituendo così un punto di riferimento finanziario non solo per i nuovi clienti, ma soprattutto per i tantissimi clienti che hanno riposto fiducia nei consulenti del credito di zona.

L’obiettivo di Euroansa è quello di essere presenti sul territorio per dare un servizio attento e mirato garantendo sicurezza e trasparenza.

Se anche tu vuoi mettere alla prova i nostri consulenti del credito fissa la tua consulenza gratuita

Chiama al numero 0873/454125

Scrivi all’email info.sansalvo@euroansa.it

o vieni direttamente in agenzia in Via San Rocco n°38, San Salvo (CH)

Ti aspettiamo per un brindisi inaugurale.

“Le persone prima di tutto!”