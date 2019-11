Da Unieuro Lem Casa a San Salvo oltre agli elettrodomestici anche decorazioni casa e regali

Mille metri quadri di elettrodomestici nel modernissimo store Unieuro Lem Casa a San Salvo in via Gargheta 4 angolo via Montenero.

Il negozio rappresenta un punto di riferimento nella scelta di piccoli e grandi elettrodomestici, con un vasto assortimento e numerose offerte dedicate. Il punto di forza dello store Unieuro è avere le caratteristiche del tradizionale “negozio sotto casa” con personale qualificato e competente che vi guiderà nelle scelte e andrà incontro alle vostre diverse esigenze garantendo cortesia, i migliori prezzi sul mercato unitamente ai servizi di consegna a domicilio in Abruzzo e Molise, installazione effettuata da personale interno all’azienda e ritiro dell’usato gratuito.

Inoltre all’interno del negozio è possibile trovare un’area di 150 metri quadri dedicata alla sfera del relax e del gift.

È possibile scoprire le ultime novità per le decorazioni della casa, oggettistica e complementi d’arredo del marchio Bizzotto #Homemotion delle nuove tendenze. Inoltre è specializzato anche nei sistemi di riposo con una selezionata gamma di materassi e reti a doghe fisse, manuali e motorizzate e poltrone relax con alzata assistita a prezzi vantaggiosi.

Scopri di più su Unieuro San Salvo - LEM CASA