La Nuova Peugeot 208 si mostra al pubblico nelle concessionarie Pasquarelli Auto

Pubblico d’eccezione questo fine settimana nelle concessionarie Pasquarelli Auto di Pescara e San Salvo per la presentazione in anteprima della Nuova Peugeot 208. Oltre alla possibilità di vedere da vicino e di provare la nuova vettura di produzione francese, è stato proposto agli ospiti anche il grande evento-spettacolo con Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent.

Un’occasione per conoscere e ammirare la Nuova Peugeot 208: un’automobile dalla personalità forte che si percepisce al primo sguardo. La sua silhouette bassa, con il cofano allungato e le curve sensuali ne rivelano il lato seducente e sportivo.

Internamente fa il suo debutto l’inedito PEUGEOT i-Cockpit® 3D di ultima generazione. Sperimenta una guida agile e intuitiva grazie al volante compatto con comandi integrati, il quadro strumenti digitale 3D configurabile, l’ampio Touchscreen da 10” HDi e i 7 comandi “Toggle switches”.

La Nuova Peugeot 208 offre inoltre la libertà di scegliere tra alimentazione benzina, diesel o elettrica.