Tante novità per le Palestre Energy Life

Novità è la parola d’ordine per la stagione invernale firmata Energy Life, con l’introduzione di ulteriori macchinari e soprattutto di una serie di corsi innovativi. Oltre alle numerosediscipline già presenti, ci sono tre grandi new entry: TRX, Funzionale Teambeats e Pilates Strong2.0.

Con trent’anni di esperienza alle spalle, Energy Life mette a disposizione dei suoi iscritti non solo le migliori attrezzature in campo fitness e un team di istruttori sempre aggiornati, ma anche corsi e attività all’avanguardia, che possano soddisfare le esigenze dei neofiti come quelle dei professionisti. Ogni anno le sedi di Vasto e San Salvo propongono tante novità, selezionando tra gli ultimi trend e i work-out più efficaci.

Quest’anno tra le discipline introdotte c’è il Funzionale Teambeats: un’attività completamente integrata e ispirataall’allenamento HIIT, ad alta e moderata intensità. Grazie all’apparecchiatura Technogym, l’istruttore potrà gestire al meglio il gruppo e controllare ogni singolo aspetto della lezione.Si possono scegliere percorsi preimpostati così come circuiti personalizzati. L’aspetto particolarmente interessante è che ogni partecipante potrà monitorare i propri progressi e visionare dei dati statistici grazie a un account personale e alle fasce termometriche.

Il corso TRX è l’altra importante novità di questa stagione 2019/2020: le prime settimane di lezione hanno già riscosso un enorme successo. TRX è un metodo innovativo di allenamentoche utilizza solo 2 cavi per mettere in sospensione parte del corpo e sfruttare il proprio peso come resistenza. La lezione ha una durata di circa 45 minuti, durante i quali si possono allenare tutti i gruppi muscolari, sviluppando forza, stabilità e flessibilità. Il TRX aiuta a ottenere una parte centrale del corpo più solida, ma aumenta anche la resistenza muscolare. La duttilità di questa apparecchiatura rende la disciplina adatta sia agli atleti professionisti che ai meno esperti.

Un’altra delle novità introdotte da Energy Life quest’anno è Pilates Strong 2.0: un nuovo modo di fare Pilates, ancora più coinvolgente e dinamico. Un allenamento studiato per creare un connubio indissolubile tra movimento e musica, ma soprattutto tra corpo e mente. Una lezione di 60 minuti perfetta per ritrovare il proprio equilibrio psicofisico.

TRX, Funzionale Teambeats e Pilates Strong2.0 sono tra le ultime attività in casa Energy Life, ma la gamma di discipline nelle sedi di San Salvo e Vasto è veramente ampia: si va dal Kangoo Jumpsal Walking, passando per Energy Pump, CX Worx, Power Zen, Pilates, Danza, Group Cycling e corsi funzionali espressamente rivolti agli adolescenti. Per soddisfare le esigenze di tutti, soprattutto di chi ha poco tempo a disposizione, vengono proposte anche lezioni durante la pausa pranzo. Alla vasta scelta di discipline si aggiungono le attrezzate sale isotoniche, con istruttori specializzati sempre a disposizione. Proprio di recente sono stati introdotti anche nuovi macchinari così da poter offrire ancora di più agli iscritti.