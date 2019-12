Cilli Garden da 65 anni serve agricoltori e famiglie

La “Cilli Garden” è un’ azienda gestita da due giovani fratelli Egidio e Francesco Cilli i quali, insieme al papà Vito, si occupano di portare avanti l’azienda di famiglia fondata nel 1958. Essi continuano a credere nelle potenzialità del territorio di appartenenza e a investirci le proprie risorse umane e materiali. Da sempre l’azienda si occupa di agricoltura, orticoltura e giardinaggio e fornisce tutto il necessario per la preparazione e la cura del terreno, per le semine e per la realizzazione di piccoli e grandi impianti di irrigazione. Inoltre, ampia è la gamma di mangimi zootecnici e cereali che CIlli Garden srl mette adisposizione dei propri clienti, così da assicurare una cura ed una buona alimentazione di pollame, conigli, mucche da latte e non, maiali, ecc.

Nel corso dei 50 anni di attività, l’azienda si è specializzata nello stoccaggio di cereali (grano, orzo, avena, favino, mais) e nella compravendita di olive da olio e da mensa. È inoltre distributore ufficiale di piantine orticole “Orto mio” (partner ufficiale di Masterchef). Proprio per agevolare al massimo il lavoro dei propri clienti, Cilli Garden effettua servizio di noleggio di attrezzature agricole per la raccolta di olive (abbacchiatori elettrici e pneumatici e motocompressori), per la cura dell’orto e del giardino (motozappe, decespugliatori, rasaerba, forbici elettriche per la potatura) e per la casa (generatori di corrente, soffiatori e aspiratori, ecc).

Cilli Garden srl è concessionario ufficiale di HONDA, Castellari, Stocker, Cordivari.

Cilli Garden non si preoccupa solo del benessere degli animali da allevamento ma ha preso a cuore anche la cura degli amici domestici a 4 zampe e non solo, disponendo cosi di articoli per il pet care e di crocchette dei migliori marchi come RoyalCanin, Farmina, Trainer e Morando, oltre a mangimi per uccelli, piccoli roditori e pesci. Importante è l’attenzione dedicata anche alla cura di cani da caccia e da tartufo o che semplicemente svolgono molta attività fisica, selezionando crocchette di alta qualità ad alto contenuto energetico.

Negli ultimi anni, inoltre, l’azienda si è concentrata anche sugli articoli per il riscaldamento delle vostre case, mettendo a disposizione varie tipologie di pellet di alta qualità e certificato, legna da ardere in pedane o sfusa, nocciolino e sansa, facilitando i rifornimenti effettuando consegna a domicilio dei prodotti.

È fornita di articoli per l’arredo del giardino (vasi, ciottoli decorativi, terricci e cortecce) e di articoli per la trasformazione e conservazione domestica degli alimenti (macchine per sottovuoto, contenitori per olio, barattoli, bottiglie…)