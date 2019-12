Apre Sapore Perduto 2.0 - Pizza & Grill

Daniela e Mario insieme allo staff del Sapore Preduto 2.0 Vi aspettano, a San Salvo in via di Palmoli 35c, per proporVi il proprio menù Pizza&Grill. Le pizze vengono preparate con un impasto ad alta idratazione, con maturazione di 72 ore a temperatura controllata e 8 ore di lievitazione, e cotte nel forno rotante, partendo da farine non raffinate tipo 0 e tipo 1 senza grassi saturi animali; antipasti, stuzzicherie e fritterie; carni alla griglia di vario taglio. Le pietanze potranno essere accompagnate, oltre le classiche bevande, da una apposita selezione di pregiate birre alla spina dedicata al Pizza&Grill: la non filtrata Messina, la lager Hop is Back e la strong brown Caney.

per info e prenotazioni: 345804902