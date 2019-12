Da Sapori del Sud i prodotti migliori per tuoi cesti natalizi personalizzati

Sapori del Sud , a San Salvo in via Istonia 66, potrai trovare ed acquistare tantissime specialità tradizionali dell' italia peninsulare. Sapori del Sud Vi mette a disposizione un' ampia gamma di variegati prodotti: Pane, Prodotti Forno, Salumi interi ed Affettati, Formaggi freschi e stagionati, Latticini e Mozzarelle di Bufala e anche vaccino, una selezione di Vini igp, Sott'olio Sott'aceto, Confetture e Conserve, Biscotti e Dolciumi tipici, in più altri articoli vari di genere alimentare da dispensa.

Sapori del Sud ogni giorno, con Amore, dal Produttore al Consumatore

Si realizzano Cesti Natalizi Personalizzati info e prenotazioni: 0873371839