La storica Cartolibreria Fabrizio passa da Tonino al figlio Guido

È arrivato il tempo per Tonino Fabrizio ( prossimo alla pensione) di dover lasciare le redini della sua storica cartolibreria al Figlio Guido, che lo ha sempre aiutato nella gestione e nel corso degli anni ha scelto di portare avanti l'attività di famiglia nonostante gli studi e la laurea conseguita in scienze motorie.

Auguri a Guido e Tonino che, inconsapevolmente, rappresentano un punto di riferimento per il centro storico.