Beauty Dog : tutto quello che serve per la toelettatura e l'alimentazione del tuo animale domestico

Beauty Dog a San Salvo non è solo un petshop con toelettatura per cani, ma è un vero e proprio centro specializzato in tutela e benessere animale con attrezzature di ultima generazione.

Inoltre con il servizio Taxi Dog, Gratuito sul territorio di San Salvo, il vostro fedele amico sarà preso e riconsegnato a casa vostra dopo il bagnetto.

La politica di questo negozio è sempre stata incentrata sulla qualità dei prodotti e sul benessere degli animali, infatti, titolari e dipendenti seguono corsi di toelettatura e di alimentazione del cane con frequenza riuscendo a curare e prevenire ogni tipo di allergia che si manifesta nei cani spesso con alimentazione errata.

In questa vera e propria beauty farm per cani e gatti, oltre agli accurati lavaggi, tagli a forbice, stripping e tosature, si effettuano anche trattamenti SPA, e SPA con Ozono.

I trattamenti SPA servono sia per il benessere del pelo che della cute ma rilassano anche l'animale e migliorano la circolazione apportando anche ulteriori benefici.

Inoltre questi trattamenti, con l'inserimento in vasca di prodotti specifici, servono anche per curare malattie come forfora, dermatiti, alopecia ed altro ancora..

L'ozono viene utilizzato anche in campo umano e trova i suoi riscontri positivi anche in campo veterinario.

Un centro del genere oltre ad essere innovativo ed unico nel suo genere, non è per tutti, infatti, oltre un elevato investimento richiede studio e tecniche che solo dei professionisti del settore possono offrire.

Tanti i proprietari di animali che si affidano a Beauty Dog per la toelettatura e l’alimentazione del proprio fedele amico.

Ci trovi in via Luigi Einaudi 17, di fianco la Clinica Veterinaria Airone.

Telefono 3922987685.

