Domenica 15 La Sfinge presenta "Arte a KM 0"

Domenica 15 dicembre 2019 dalle ore 19 in un perfetto clima natalizio la Sfinge Presenta “Arte a KM 0 “, un progetto culturale dove la musica e l'aperitivo faranno da cornice ad opere di pittura, scultura, fotografia, poesia e recitazione. Fará da protagonista una mostra collettiva dove artisti locali esporranno le proprie opere nella nostra galleria fino alla prossima data di gennaio. La serata sarà onorata della presenza dell'architetto Antonio Narducci in qualità di critico d'arte e dai suoni della Live Band “La Cantina Sociale”, con le più belle interpretazioni di Mannarino, Capossela, Manu Chao, Celentano, Battisti, Bandabardó, Ivan Graziani e molti altri.

Vi aspettiamo numerosi!!!!

Per info e prenotazioni 0873342752.