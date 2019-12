Macelleria De Francesco, da 5 generazioni sulle tavole Sansalvesi

La Macelleria De Francesco, in piazza Papa Giovanni XIII a San Salvo, è un riferimento da 5 generazioni per il commercio, allevamento, macellazione e lavorazione delle carni. La cura nella scelta delle materie prime e la lavorazione tradizionale rendono gli insaccati di De Francesco unici ed inimitabili. Le Ventricine, le salcicce fresche e stagionate vengono sapientemente aromatizzate e salate esclusivamente dopo una attenta selezione degli stessi ingredienti. All' interno della Macelleria De Francesco si producono anche, tramite un sistema meccazizzato, i tipici arrosticini di carne freschissima. Per il periodo delle festività aperti anche la domenica (9.30-12.30/16.30-20.00), si realizzano cesti natalizi personalizzati.

Ad accogliervi e servirvi troverete Mario e Annarita insieme ai loro due splendidi figli Franco e Sara: due giovanissimi di buona volontà impegnati a portare avanti la lunga storia dell' azienda di '' Re Michele ''.