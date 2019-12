Bar Adria compie 1 anno di attività

Domenica 15 sarà: +1

Un anno insieme.

Un anno da quando è iniziata questa avventura.

Siamo piccolini ancora, ma ci sentiamo grandi e fortunati, pieni di tutte le emozioni che in questi 365 giorni ci avete regalato. GRAZIE

Un anno che non scorderemo proprio mai e che vogliamo festeggiare insieme a voi! Segna in agenda: domenica 15 dalle 18 festa di buon primo compleanno ADRIA CAFÈ

Il buffet lo offriamo noi! Suoni: Arsenico Rulex

Passaparola, ti aspettiamo per far festa