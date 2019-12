Domani 21 dicembre grande evento con il Fight Clubbing International Championship al PalaBcc di Vasto

Domani sera h 20.00 presso il PalaBcc di Vasto, si terrà la 25^ edizione del Fight Clubbing International Championship, il più grande evento di Fighting d’Italia, in concomitanza con la seconda edizione di HFC (Histonium Fighting Championship). La grande novità della nuova stagione è rappresentata dalla realizzazione del primo reality italiano sugli sport da combattimento. Il format ha preso il via lo scorso novembre presso il Salone d’Onore del Coni, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, ed ha una durata complessiva di 6 mesi, durante i quali verranno effettuate, in alcuni dei più prestigiosi eventi italiani, le selezioni dei fighters, che diverranno i protagonisti del nuovo reality italiano. Le selezioni decreteranno gli 8 migliori atleti italiani di Muay Thai e di Kickboxing che approderanno ai due tornei ad eliminazione diretta, con in palio una borsa complessiva di 15mila euro.

I 16 fighters più forti d’Italia sono pronti a darsi battaglia sul ring, per la conquista del Titolo del Mondo di K-1 e di Muay Thai!