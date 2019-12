Farmacia Grifone 20 anni di attività, professionalità e disponibilità a Vostro servizio

La farmacia Grifone compie 20 anni di attività con un restyling e la robotizzazione del magazino medicinali.

La farmacia oggigiorno non è più solamente il luogo della dispensazione dei farmaci. Rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il benessere del cittadino, attraverso l’offerta di servizi, consigli, informazioni e prestazioni diagnostiche. In quest'ottica la farmacia Grifone, in via dello Sport a San Salvo, offre diversi servizi che comprendono:

- Analisi della pelle;

- Analisi del capello;

- Test delle intolleranze alimentari;

- Consulenza alimentare e nutrizionale gratuita;

- Noleggio di bilance e apparecchi aereosol;

- Moc, holter pressorio, elettrocardiogramma e controllo del galucoma;

- Autoanalisi della glicemia e colesterolo totale (profilo lipidico trigliceridi).

Per info contattare il seguente numero telefonico: 0873.343285