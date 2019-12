Nuovo corso Scuola Nuoto allo Sport Village, dove l’acqua è vita!

L’acqua è vita, ce lo sentiamo ripetere spesso, dagli slogan pubblicitari, dai medici, non solo perché la nostra composizione corporea è costituita per circa il 70% d’acqua o perché bere è fondamentale per la nostra vita, ma perché l’acqua è il nostro elemento primordiale ed in essa in molti riescono a trovare il proprio equilibrio.

Per questo i corsi di scuola nuoto dello Sport Village San Salvo, vengono scelti non solo dai più giovani ma ormai sempre più spesso, da tutte le fasce di età. Una scelta ben ponderata soprattutto per la sicurezza dei più piccoli, abitando in una città di mare, ogni abitante dovrebbe saper nuotare, perché se l’occhio vigile di un genitore è fondamentale, saper nuotare lo è ancor più.

I corsi di scuola nuoto dello Sport Village iniziano fin dalla più tenera età i tre anni, fino a soddisfare le richieste dei clienti più adulti che vogliono avvicinarsi a questa pratica.

Personale attento e qualificato segue passo passo i progressi dei piccoli e grandi atleti, rendendoli sicuri e forti, non solo fisicamente ma anche caratterialmente, coscienti dei risultati raggiunti.

Una struttura natatoria completamente rinnovata, con luci a led ed una particolare attenzione alla pulizia degli ambienti, con servizi utili non solo agli utenti ma anche alle famiglie.

Allora cosa aspettate, lo Sport Village San Salvo vi aspetta da gennaio con i nuovi corsi Scuola Nuoto!

