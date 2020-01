Approfittate dei Saldi invernali: l’occasione giusta per regalarsi un comfort da sogno garantito da Talia Materassi

Riposare bene è la prima regola per vivere meglio. Il sonno restituisce al nostro organismo tutta l'energia necessaria per vivere meglio ogni momento della giornata all' insegna del benessere. Regalare ogni notte un riposo profondo, sano e rigenerante è la missione quotidiana diTaliaMaterassi. I prodotti sono interamente sviluppati e realizzati in Italia, con materiali altamente selezionati e lavorati con cura e attenzione del dettaglio. La qualità e affidabilità è sancita dalle rigorose certificazioni dei piu importanti enti nazionali ed internazionali, migliori istituti di ricerca e Università italiane. La continua ricerca e innovazione permette di concepirenumerosi brevetti per offrire soluzioni sempre più funzionali e performanti. Ergonomia ottimale e comfort completo i principi di Talia Materassi, per garantire un benessere diffuso e unsostegno personalizzato.

Talia Materassi Vi aspetta nello showroom in via Trignina, per servirvi al meglio anche su appuntamento.