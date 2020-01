La Farmacia Di Croce e la salute nel piatto

Perchè una farmacia ha un reparto di alimenti biologici? Il reparto di alimentazione biologica nasce nella Farmacia Di Croce, per soddisfare le esigenze di coloro che decidono di percorrere la strada del benessere alimentare, perchè la salute nasce nel piatto.

Per questa convinzione, la Farmacia Di Croce ha intrapreso una serie di collaborazioni importanti, come quella con il Centro Nazionale per la Ricerca (CNR) di Bologna, che svolge un'analisi innovativa, quella della nutrilipidomica.

L'esame della nutrilipidomica è un'analisi semplice, che prevede un semplice prelievo capillare. Il sangue viene così inviato al CNR, che valuterà la presenza degli acidi grassi di membrana, ovvero se ci sono degli squilibri tra gli acidi grassi saturi e polinsaturi Omega 3 ed Omega 6. Da queste analisi si evidenzia lo stato infiammatorio, la cosidetta infiammazione silente, che è quella alla base delle patologie moderne. Si può evidenziare anche l'esistenza di un grado di affaticamento metabolico, per quelle persone che non riescono a perdere peso e si va a controllare eventuali carenze di DHA per quanto riguarda il livello neurologico e la predisposizione a malattie cardiovascolari.

Le persone sono sempre più consapevoli che mangiano male e che questo si ripercuote ogni giorno sulla loro salute. Si tratta di abitudini sedimentate nell'arco di una vita, difficili da superare. Per questo proponiamo loro un cambiamento dello stile di vita, nell'apprendimento di quei "buoni comportamenti" che dovrebbero esser seguiti per tutta la vita.

La Farmacia Di Croce si avvale della collaborazione di professioni e dei Centri migliori, aggiornandosi giorno per giorno proprio per aiutare i propri clienti e fornire loro le informazioni più accurate, per guidarli in questo cambiamento.

La dottoressa Graziella Di Stefano ci guida in queste scelte alimentari, illustrandoci i prodotti del fornitissimo reparto alimentare della Farmacia Di Croce.