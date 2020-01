Elettronic Sistems: tecnologie all'avanguardia e attenzione al cliente

L'azienda è ormai presente sul mercato da oltre 20 anni. Nel corso di questi anni si è specializzata sempre più ed è diventata un punto di riferimento nei settori in cui opera. La ricerca di tecnologie sempre più efficienti e all'avanguardia insieme al dialogo costante con il cliente per comprendere al meglio le sue esigenze, sono da sempre le nostre caratteristiche principali. Un confronto diretto sul campo per consigliare al meglio e offrire proposte su misura, aspetto che, nei settori della videosorveglianza, dell'automazione, degli antifurti è fondamentale, insieme alla competenza e alla professionalità del personale. Particolare attenzione viene dedicata da sempre anche al post-vendita, dove il cliente troverà una pronta assistenza e un supporto per qualsiasi tipo di evenienza.

Elettronic Sistems si trova in via Montegrappa, 76 a San Salvo.