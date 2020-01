Dolce e Salato: storia di un'azienda che è partita dal nulla!

A volte dei piccoli particolari che per altri possono sembrare scontati sono capaci di catturare l’attenzione e suscitare lo spirito imprenditoriale. Questo è quanto è accaduto a Dolce e Salato.

Una coppia di San Salvo si reca a Rimini per visitare una fiera campionaria. Il marito resta letteralmente fulminato e affascinato da un carrettino che faceva crepes sul momento e le vendeva a chi passava e le chiedeva. Scatta subito la voglia di portare questa “dolce novità” anche nella sua città e propone l’idea alla moglie che accetta subito di buon grado.

E così Antonio e Concetta nel luglio del 2000 si adoperano per portare questa novità sul lungomare di San Salvo marina. Chi si avvicinava nei paraggi sentiva il profumo di quello straordinario mix di farina, uova, zucchero, burro e latte che si adagiava dolcemente su una piastra bollente. Per la città era una novità assoluta ed era quella l’epoca in cui c’erano pochissimi stabilimenti: La Caravella, Mirage, Corallo, Happy Days e l’El Domingo. Piano piano, di anno in anno, con impegno, dedizione e passione, quel carrettino è diventato quasi un punto di riferimento e una dolce sosta per chi andava a fare una passeggiata alla marina nelle calde serate estive.

Nel 2011 Antonio e Concetta fanno il grande passo: aprono un punto di ristoro fisso in via Magellano, complesso Solaris isola 3 a San Salvo. E qui quel carrellino partito dal nulla conquista un primo importante traguardo. La nuova sede è aperta non solo nel periodo estivo ma durante l’intero anno. Offre non solo crepes ma anche piadine e così diventa “Dolce e Salato”. La passione e la dedizione per questo lavoro sono cresciuti sempre di più e Concetta è sempre alla continua ricerca di novità che possono conquistare e soddisfare i palati più esigenti dei suoi clienti. Il carrellino al mare non viene abbandonato ma continua a fare il suo lavoro nel periodo estivo.

Nel 2013 il lavoro del carrettino si sposta in una di quelle strutture in legno realizzate dall’amministrazione comunale. Il 4 dicembre del 2014 Dolce e Salato apre un nuovo punto vendita presso il Centro Commerciale Insieme.