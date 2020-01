Gioielleria Zimarino: dalla bottega dell’orafo all’e-commerce

Nonno Alberto Zimarino era affascinato da quel metallo così prezioso e luccicante con cui si potevano realizzare tanti piccoli oggetti in grado di impreziosire e dare tangibilità a dei momenti indimenticabili.

E così, da Casalbordino si reca a Napoli dove frequenta una bottega in via Degli Orefici per imparare l’arte dell’orafo.

E, nel lontano 1882, appena acquisisce tutte le competenze necessarie per mettersi in proprio, torna a Casalbordino e apre una bottega tutta sua. Questa stessa passione la trasmette anche ai suoi due figli.

La bottega dell’orafo segue l’evoluzione del settore e l'attività artigianale viene affiancata dal commercio di oggetti preziosi in oro e argento e misuratori del tempo, gli orologi.

L’attività cresce e la famiglia Zimarino, nel 1972, si espande fino a San Salvo che all’epoca era un paese nel clou dello sviluppo economico. Uno dei figli di Alberto, Antonio, si fa famiglia e si trasferisce qui in via definitiva e trasmette la stessa passione alla moglie e ai suoi due figli Giusto e Alberto.

Oggi presso il negozio di Zimarino si trovano le migliori marche del settore e i prodotti possono essere acquistabili oltre che in negozio anche direttamente on line.

Gioielleria Zimarino - Via Roma 2, San Salvo - 0873 34312

La foto storica in galleria: Anno 1953, visita del titolare della Lorenz con il suo autista. Sullo sfondo le nostre vetrine. Nonno Cav. Alberto Zimarino sul balcone, la famiglia sullo sfondo.