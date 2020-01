Per gli introvabili dei casalinghi c’è lo storico negozio “Artese”

In una delle vie di raccordo del centro storico di San Salvo c’è il negozio di “Renato Artese”. Questo negozio di casalinghi, articoli da regalo e ferramenta, è nato, in base ai documenti della Camera di Commercio di Chieti, nel lontano 8 gennaio del 1946 grazie all’intraprendenza e alla passione del suo fondatore Renato Artese.

Il figlio Fernando, cresciuto tra i banconi e gli “incontri” non solo commerciali ma soprattutto umani, con tutti i clienti del negozio, si è appassionato anche lui a questa attività, e nel 1990 ne ha preso le redini. Da qualche anno si è aggiunto anche il figlio Renato.

Potrebbe sembrare un semplice negozio di quartiere e invece i suoi confini vanno oltre. Molti clienti dei paesi limitrofi vengono in questo negozio per acquistare degli articoli particolari. I sansalvesi che incontrano un turista che ha bisogno di un articolo casalingo che non trova altrove, lo invia in questo antico e sempre attuale negozio.

Il punto di forza degli “Artese” è quello di vendere prodotti di qualità, e preferibilmente non di importazione, a prezzi onesti: rapporto qualità/prezzo 110 su 100.

Negozio di casalinghi, articoli da regalo e ferramenta “Renato Artese” - via San Giuseppe, San Salvo - Tel tel.0873.54224