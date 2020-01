Danilo, “un amministratore di condominio di cui si parla bene”

Amministrare un condominio non è facile oltre alle competenze professionali è richiesta un’eccezionale capacità di “mediazione umana”.

Lo studio Geco Home di Danilo Ferrilli è tutto questo. Un giorno è entrato nello studio un signore e ha esordito: “sono venuto qui perché ho sentito parlare bene di te” e Danilo “strano perché di solito degli amministratori non si parla mai bene” e la riposta “appunto”.

Danilo, dopo la laurea e un breve periodo di esperienza all’estero ha accolto ben volentieri il consiglio del papà Giovanni di iniziare questa attività. Giovanni aveva vissuto in prima persona, come condomino, i problemi di un condominio non adeguatamente amministrato.

E così il 5 febbraio 2011 ha aperto lo studio Geco Home dove effettua sia l’amministrazione che la consulenza condomini. Da subito ha puntato sulla competenza, trasparenza, precisione e correttezza. E grazie anche a una innata capacità di mediazione tra i vari soggetti coinvolti in un condominio, giorno dopo giorno, grazie soprattutto al passaparola si è conquistato, anche con l’aiuto dei suoi familiari, la sorella Monia e il papà Giovanni, si è conquistato una bella fetta di mercato.

“Nel mio lavoro ho a che fare con tantissima gente e di ogni estrazione sociale, razza e cultura. Io amo questo tipo di contatto con gli altri. Nelle varie situazioni che si possono verificare nel mio campo, non cerco mai di mettere delle pezze ma dico sempre pane al pane e vino al vino"

Geco Home di Danilo Ferrilli - Amministrazioni e consulenza Immobiliari e Condominiali - Via Giacomo Puccini 56-66050 San Salvo, Chieti Tel. 0873 610166 Fax Cel.