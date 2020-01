De Sanctis: “sono cresciuto in un bar e mi sono appassionato di caffè"

Paride De Sanctis è un giovane ragazzo che si è appassionato al caffè nel bar di famiglia di Palmoli dove è letteralmente cresciuto.

Ogni giorno sentiva l’aroma di questa straordinaria bevanda e di tutto il suo entourage compresa l’armonia che si instaura tra le presone attorno a una tazzina che racchiude quel magico mix di gusto, profumo e dolcezza.

Sei anni fa ha deciso di rendere questa passione la protagonista della sua attività lavorativa e così ha studiato tutte principali aziende rifornitrici di caffè e tra queste ha selezionato le migliori. Solo dopo essere diventato un esperto in materia ha cominciato a proporre alle varie attività al pubblico una macchinetta in comodato d’uso da utilizzare con le sue capsule di caffè.

La serietà e la professionalità con cui svolgeva questo lavoro e le qualità dei caffè sono state subito apprezzate dai suoi clienti. Due anni fa, siccome la clientela era molto cresciuta e anche per dare la possibilità ai suoi clienti anche di visionare tutti i prodotti ha aperto un punto vendita sia per il dettaglio che per l’ingrosso, a San Salvo in via Grasceta: il Cofee Shop Don Santos.

Qui si trova il caffè in tutte le forme e di tutte le migliori aziende produttrici: chicchi, macinato, capsule e bevanda. Una particolarità del negozio è la possibilità di prendere anche le cialde sfuse in modo da dare la possibilità di provare ogni singolo gusto e sia per comporre una scorta variegata anche ad esempio in base agli orari diversi della giornata: caffè forti per il mattino, medi e leggeri negli altri orari.

Il lavoro di prova e di selezione dei caffè è un attività perenne tant’è che ogni settimana propone sempre nuove novità. Ad accogliere e a consigliare i clienti c'è anche Angelica il suo bellissimo sorriso.