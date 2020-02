Oasi Mini Zoo ha nel suo Dna la passione per gli animali

Vittoria Di Pinto ha nel suo Dna la passione per gli animali. Già quando era piccola, appena vedeva un animale si scioglieva e se vedeva un uccellino o un gattino abbandonato se lo voleva subito portare a casa e prendersene cura.

Questo amore viscerale per gli animali l’ha sempre accompagnata nella vita e chi la conosceva, se trovava un gattino o un cagnolino per strada o ne avevano uno che aveva bisogno di cure, lo portava da lei.

Nel marzo del 1996 questa passione è diventata un’attività in cui poter offrire il meglio agli amici animali ed è così che Vittoria ha deciso di aprire Oasi Mini Zoo un negozio di e per gli animali dove si possono acquistare animali vivi e si trovano tutti i prodotti di cui hanno bisogno per essere felici e sani.